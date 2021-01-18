شاركت لإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بـمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤكدة الن التجديد مطلوب دائما.

ققد علقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: ” التجديد مطلوب دائما.. يارب يكون عجبكم “.

التجديد مطلوب دايما… pic.twitter.com/Vaduu91pvs — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) January 17, 2021

يذكر انه وبعد إعلان ​رضوى الشربيني​ مؤخراً عن توقف برنامجها “هي وبس” بهدف حصولها على إجازة لتكون برفقة بناتها، أعلنت الشربيني عودتها إلى البرنامج ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور جديدة من إطلالتها في إحدى الحلقات الجديدة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “رجعنا من الاجازه…يارب تكون الحلقه عجبتكم و اللوك كمان”.

الإجازة خلصت و رجعين بكره…بس راجعين حاجه تانيه خالصصصصصصصصص pic.twitter.com/hBBeuTRXXW — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) January 13, 2021