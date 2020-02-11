الصفحة الرئيسية فن رضوى الشربيني تتعرّض للسخرية بسبب شكلها السابق والحالي

رضوى الشربيني تتعرّض للسخرية بسبب شكلها السابق والحالي

بواسطة -
0 112
radwa elsherbiny

رضوى الشربيني

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة للإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، وقارن المتابعون من خلالها بين شكلها السابق والحالي.radwa elsherbiny
ورأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً، فيما أشار آخرون إلى أنها خضعت لعمليات التجميل وأن مظهرها إختلف عما كان عليه في السابق إلى حد كبير جداً، فيما سخر منها البعض خصوصاً أنها تدعو النساء دائماً إلى تقبل أشكالهن كما هي.
وجاء في التعليقات: “صدمتوني بالصور بس المهم إنها عرفت لنفسها وصارت أجمل ماشاء الله عليها تجميل ناجح” و”نحفت وسوت خشمها فقط أما الباقي كله مكياج وتضبيط حواجب” و”هاذي اللي تقول للحريم حبي شكلك حبي نفسك طلعت متبرية من وجهها”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.