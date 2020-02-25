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رضوى الشربيني: “حسنى مبارك مات يا جماعه”

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رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

علقت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني على وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك مستنكرة الشماتة التي بدرت من قبل البعض.

فقد كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على تويتر: “حسنى مبارك مات يا جماعه…عارفين يعنى ايه مات…يعنى راح عند اللى خلقه لو أخطئ انت مش هتعرف تديله من حسناتك و تدخله الجنه…و لو اصاب مش هتعرف تأخذ من حسناته و تدخله النار”.

وتابعت رضوى الشربيني: “يا بشر ربنا هو اللى بيحاسب مش احنا و من الآخر حابب او كاره…….لا شماته فىً الموت”.

وكان قد توفي حسني مبارك، صباح امس الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.‏

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