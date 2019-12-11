رغدة تعلق على صورها الأخيرة ومهاجمين كبر سنها وتغير ملامحها : ” لا أخجل من عمري ولكن ليه بتحاولوا تشوهونا “

حضرت الفنانة السورية ” رغدة ” ندوة لها بقصر السينما وخلال الندوة تحدثت عن ما تعرضت له في الفترة الأخيرة من تشويه على حد قولها بعد تداول صورا لها تحدث البعض في تعليقاته عليها حول كبر عمرها وتغير ملامحها .

وأعربت رغدة عن استيائها من ذلك وأن هذا التشويه أمر غير مقبول .. وأن الفنانين لهم تاريخ ولا يجوز الإساءة أو التشويه لهم فقالت : ” عندما يصل الأمر إلى تشويهي فإن الأمر غير مقبول .. وتمتد تلك الحملة لتشمل عظماء الفن من الأجيال السابقة ” .

وأضافت : ” حملة التشويه ليست وليدة اللحظة بل بدأت العام الماضي عندما صبغت شعري باللون الأشقر كتجربة من أجل عمل فني قبل أن يتم الاتفاق على العمل والشخصية وكنت وقتها مكرمة فى المهرجان الكاثوليكى للسينما ” .

وأكدت رغدة على أن مسألة السن لا تعنيها وإنها لا تخجل من عمرها ولم تهتم من قبل بالشكل الذي تظهر به أمام الكاميرات فهي تحب أن تظهر كما هي .. وعلقت على ذلك قائلة : ” الاقي الأخبار صدمة في شكل رغدة والشيخوخة تزحف ما هتزحف علينا كلنا إيه المشكلة “.

وأشارت إلى إنها ترفض عمليات التجميل وإنها ترغب في عيش عمرها يوما بيوم وبكل تقلباته .