عبرت الفنانة السورية كاريس بشار عن سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة معبرة عن محبتها لهذه الدولة وشكرها لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

غير انه ورغم حصولها على الاقامة الذهبية فان كاريس بشار لا تنوي الانتقال للعيش في دبي حاليا بسبب دراسة ابنها مجد وقالت “بالامارات عندي اصدقاء كثير قراب مني بس صعب اضغط عليهم وحملهم مسؤولية مجد لما بكون انا عم صور في مكان غير الامارات”.

وتابعت “لاجل ذلك كان الخيار باتجاه لبنان لأنه اسهل التنقلات بيني وبين العائلة”.

وكانت كاريس بشار قد نشرت صورة لمدينة دبي، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

هل تتزوج كاريس بشار مرة ثانية؟

وعن امكانية زواجها مرة ثانية، قالت كاريس بشار “مشروع زواج اكيد منه وارد بالنسبة لي يعني هذا الموضوع محسوم ومنتهي بس عندي مشاريع كثيرة بدي اعملها بس مجد يفوت جامعة “.

وتابعت “لست بحاجة لهذا الشريك الذي يكون كل الوقت موجود بوجهي شوي صعب بعد تكون انت عشت مدة طويلة لحالك شوي صعب تدخل حدا على حياتك ويكون مشاركك تفاصيلك اليومية”.

تجربة انفصال كاريس بشار عن زوجها شادي جواد

وعن تجربة انفصالها عن زوجها السابق رجل لاعمال شادي جواد منذ سبع سنوات، قالت كاريس بشار: “دائما يعتبروا الناس قرار الانفصال او الطلاق وكأنه صار كارثة في الحياة انا بقول لا ما كانت هيك القصة بالنسبة لي”.

وتابعت كاريس بشار ان قرار الانفصال اتخذته مع زوجها بالمشاركة مع ابنيهما مجد قائلة “يفضل كل حدا يعيش بمكان بنكون لطيفين مع بعض اكثر وهذا ما حصل”.