تعرّضت الفنانة السورية دانا مارديني أخيراً لموجة من الانتقاد بسبب إعلانها عن رغبتها في اتباع حمية قاسية لخسارة الوزن، وذلك من خلال فيديو تم تناقله وظهرت فيه وهي تتلقى التعليمات من خبيرة التغذية.

وأبدى المتابعون استغرابهم ذلك مشيرين إلى أن دانا لا تحتاج إلى انقاص وزنها لأنها تتمتع بالرشاقة. وإثر هذا خرجت عن صمتها وكشفت السبب الذي دفعها لذلك من خلال خاصية القصص المصوّرة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث كتبت متوجهة إلى منتقديها: “الكل ضد إنه أعمل دايت. شكراً لرأيكن شباب وصبايا، بس مضطرة منشان دور جديد ومنشان الرموش رح شيلن حاضر. بحبكن جداً”.

ولم تفصح مارديني عن طبيعة ذلك الدور. كما نشرت عبر الخاصية نفسها فيديوهات قصيرة سجلتها أثناء توجهها إلى عيادة الاختصاصية متسائلةً عن طبيعة الدايت الذي ستخضع له.

ويُذكر أن أخباراً شاعات في وقت سابق عن معاناة دانا من وعكة صحية، وهو ما حرصت على نفيه مشيرة إلى أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية.