استضافت الإعلامية ” أميرة بدر ” في برنامجها ” ورا الشمس ” المذاع على قناة الشمس الفنانة ” لقاء سويدان ” .

وخلال الحلقة كشفت لقاءء سويدان عن أسباب زواجها بطليقها الفنان ” حسين فهمي ” وتفاصيل العلاقة بينهما .

فقالت لقاء سويدان أن زواجها من حسين فهمي على الرغم من فارق السن بينهما حيث يكبرها ب 34 عاما جاء لسوء علاقتها مع والدها وليس لطمعها به كما تردد حينها .

وأضافت أنها شعرت فيه بجانب أبوي وكان أشبه بوالدها وليس زوجها لاهتمامه الكبير بها وبكل تفاصيلها .

وعن علاقتهما قبل الزواج أشارت إلى أن حسين فهمي كان يحاول لفت نظرها لمدة عامين ولكنها كانت ترفض الارتباط به لأن كل النساء يحبونه وتخشى الدخول في علاقة بها مشاكل .

وتابعت لقاء : ” أحببت حسين فهمي وخفة دمه وحبه لي وكل الحواجز التي كنت أصنعها كانت بسبب فارق السن ” .

واستكملت : ” حسين فهمي رجل شرقي كان يغير علي كثيرا أكثر من غيرتي عليه وكان سي السيد يحدد لي مواعيد الرجوع للمنزل وكان الخروج بدونه شبه ممنوع فكان يرفض خروجي مع أصدقائي ” .