دخل عبد الرحمن ​محمد عبده​ عالم الغناء رسمياً وذلك عقب الإعلان عن أول أغنية سيطرحها على يوتيوب وستكون باللغة الفصحى.

وكان الفنان السعودي محمد عبده يعارض خوض ابنه عالم الفن وذلك بعد تصريح عبد الرحمن للتلفزيون المصري بدا فيه برفقة والده حينما قال :”إن والده منعه من الغناء وأقنعه أن يبتعد عن عالم الشهرة والغناء في الفترة الحالية، للتركيز في العمل والمثابرة وأن يكون مسؤولا أكثر عن العائلة كونه الابن الأكبر، مشيرًا إلى أن والده عندما أقنعه بالابتعاد عن الغناء طالبه بالحصول على شهادته العلمية، ووقتها سيتركه يفعل ما يريد بالاتجاه إلى عالم الغناء، وأضاف عبدالرحمن: “أنا اقتنعت بهذا الأمر فعلاً، رافضاً الغناء لأنه لا يحب الظهور”.

وقد أعاد عبد الرحمن نشر الإعلان الدعائي للأغنية الأولى الذي طرحته الشركة المنتجة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كان والده الفنان محمد عبده عاد ووافق أخيراً على احترافه الغناء أم أنه قرر ذلك بنفسه.

إشارة إلى أن أول أعمال عبد الرحمن عبده كانت عند سن السابعة عشرة وهي أنشوده “لأجلك يا وطن” وكان حينها بمناسبة يوم اليتيم العربي الذي أقيم في جدة قبل 13 عامًا.