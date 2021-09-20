نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام علقت من خلاله على واقعة إنتحار فتاة مصرية شابة بمول سيتي ستارز بعد سقوطها من الطابق السادس لتلقى مصرعها على الفور .

وتضمن المنشور صورة للفتاة المنتحرة والتي تم تداولها لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إقدامها على الانتحار وكتبت رانيا محمود ياسين في تعليقها عليها : ” اسفة علي الألم الكبير اللي في صوره دي .. الله يرحمها ويغفرلها ” .

وتابعت : ” عايزة اقول ماتضغطوش علي أولادكم خصوصا في مراحل المراهقة وأوائل العشرينات .. بلاش نظن إننا فاهمين ردود أفعالهم لإن دي غلطة أهل فتاه المول اللي ضحت بحياتها بسبب الاكتئاب اللي اهلها عيشوها فيه ” .

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين : ” بدون ما يشعروا إنهم بيقتلوها بالبطئ ظنا منهم أكيد إنهم بيعملوا لمصلحتها لكن النتيجة كانت مأساوية .. رفقا بأولادنا فهم أرق من أوراق الشجر ” .