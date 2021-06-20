شاركت لي لي أحمد حلمي متابعيها على التطبيق الشهير للفيديوهات القصيرة تيك توك مقطعين من الفيديوهات القصيرة المرحة لها مع والدها الفنان أحمد حلمي، وهي تسمع إلي أحد أغاني فريق مادكون النرويجي، وكانت تغني معها فيما يشاركها والدها بالرقص.

حيث ظهر حلمي مع إبنته الكبري لي لي في الفيديو الأول أمام منزلهما وفي الفيديو الثاني كانت في السيارة معه ورقص حلمي في أحد الفيديوهات بشكل مضحك.

ونال المقطعين إعجاب الكثيرين من متابعيهم ومحبيهم خاصة وانهم أظهروا خفة ظل غير عادية، واشاد الكثيرين بخفة ظلهم.

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من ناحية أخري، دعم أحمد حلمي وزوجته منى زكي ابنتهما لي لي في مشروعها الجديد الذي افتتحته منذ أيام مستغلة موهبتها في الرسم على الملابس لتفتتح متجراً لها وتبيع من خلاله منتجاتها الفنية من خلاله.

وعبّر حلمي عن سعادته بما فعلت ابنته لي لي عبر «ستوري» إنستجرام، حيث نَشَرَ صوراً له من معرض شَاركت فيه ابنته لعرض الملابس التي قامت بالرسم عليها وبيعها، حيث كتب حلمي معبراً عن فخره بها ممازحاً إياها في صورة ظهر فيها يشتري «تيشيرت» منها وكتب معلقاً عليها: «مش علشان أبوها أخليها تعملي خصم.. بس لأني أبوها أخدت التيشيرت ببلاش». وظهرت في بعض الصور الفنانة منى زكي وهي تدعم ابنتها وتساندها.

ويحرص أحمد حلمي ومنى زكي على تشجيع ابنتهما على تنمية موهبتها وخوض التجارب الجديدة؛ إذ إن دعمهما لها في مشروعها ليس بجديد عليهما.. ولقد صرحت لي لي في أحد اللقاءات الصحافية بأن والدها دائماً ما يَقوم بتشجيعها ودَعمها في حال إنجاز أيّ عمل فَنّي جديد، وعلى الرغم من قَلَقِه من انشغالها بهوايتها عن الدراسة فإنه شَجّعها على الاستمرار في وِرش تعليم الأطفال الرسم والتلوين.

وتدعم الفنانة منى زكي إبنتها لي لي أيضاً باستمرار وساعدتها في إظهار موهبتها للجمهور من خلال مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن» والرسم على الملابس التي ارتداها الفنان الشاب آدم الشرقاوي أو “بيج زي” والتي ساهمت في إبراز ملامح الشخصية.

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