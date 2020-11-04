لا يزال حفل زفاف الفنانة درة يُحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تناقل الكثير من الفيديوهات التي سُجّلت خلاله.

ولفتت درّة الاهتمام أخيراً بمقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي ترتدي فستانَ زفافٍ قصيراً مع حذاء رياضي وترقص على أنغام أغنية فرنسية بطريقة أطلقت موجة من التعليقات في أوساط المتابعين.

واللافت أن غالبية التعليقات تناولت قضية زواج درة من رجل متزوج، حيث تساءل الكثيرون عن مدى صحة انفصال رجل الأعمال هاني سعد عن زوجته الأولى؟!

وفي المقابل، علّق آخرون على رقص درة وسخروا منها مؤكدين أنها بذلك تستعرض فستانها.

ومما كتبه الناشطون: “تحس إنها فرحانة بالفستان أكثر من العريس” و”ما دام ترقص بثقه وبفخر معناه تتغاظ زوجته ومافي طلاق” و”مسألة وقت وهدوقي نفس الكاس. يعني متفرحيش كثير يا تبتا” و” ترقبوا عودة قصة مشابهة لقصة دنيا بطمة مع أم حلا الترك” و”منشن لأنغام هي خبرة وتعرف كيف تحلها المشكلة”.

ويأتي هذا رغم إعلان درّة في حديث إذاعي أن زوجها منفصل عن زوجته الأولى.