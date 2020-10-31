قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، أمس السبت، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالسجن لمدة عامين، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة، وتهديده بتحطيم محتويات مقر النقابة في القاهرة بعد رفض منه تصريح لمزاولة المهنة.

وفي اول تعليق له بعد قرار حبسه، نشر حمو بيكا صورة له عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام” وهو يجلس على مكتب فخم وعلق كاتبا: “رميت حمولي على ربنا”.

وكان المحامي ياسر قنطوش قد قدم بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا، للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة، وهي نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.