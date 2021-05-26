شاركت الفنانة السورية رنا الابيض بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت رنا الابيض في احد هذه الصور وهي تختار الرئيس الحالي بشار الاسد وعلقت كاتبة: “علّمنا الوطن والقائد الأسد أن ننتصر لا أن ننكسر ”.

وكانت رنا الابيض قد صرحت قبيل الانتخابات أن المشاركة في هذه الانتخابات مهمة وواجب وطني، يجب أن يشارك فيه كل سوري محب لوطنه.

واعتبرت الأبيض أن هذه الانتخابات تًشير إلى انتصار الأسد سياسياً، على أرض الواقع، بعد إقامتها للاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وذكرت الأبيض أنها شاركت طلاب كلية الآداب قبل يومين، احتفالاً بالاستحقاق الرئاسي، وأنها ستشارك السوريين احتفالاتهم أيضاً في الخيمات الانتخابية في العاصمة دمشق.

وصرحت الأبيض أنها ستقوم بانتخاب بشار الأسد، على أنه مرشحها دائماً وأبداً، لأنها ترى فيه أمل ومستقبل سورية حسب تعبيرها.