فوجئ رواد السوشيال ميديا مساء أمس ببث مباشر” لايف” على حساب أسطورة البوب الأمريكى مايكل جاكسون الموثق بإسمه عبر موقع “إنستجرام” أستمر لمدة 7 دقائق وحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة وحتي الأن لم يعرف إذا كان هذا المقطع حقيقي أم لا .

وأنهالت تعليقات المتابعين وسط صدمة ودهشة الجميع وكان من أبرز التعليقات تعليق إبنته “باريس جاكسون” من حسابها الرسمي الموثق بإنستجرام

وقد أثار هذا الفيديو جدل وسخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مستوى العالم حيث قاموا بربط هذا الحدث الغريب بعام 2020 الملئ بالتقلبات والأحداث الغير طبيعية .

ويُذكر أن توفي مايكل جاكسون في عام 2009 عن عمر يناهز الـ 50 عامًا، إثر تناوله جرعه زائدة من “البروبوفول” كمسن آلام ليساعده على النوم، بعد استشارة من طبيبه الشخصى كونراد موراى الذى خضع للحبس لمدة عامين بسبب القتل الخطأ