كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن تعرضها لهجوم من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القضية الفلسطينية.

واوضحت روان بن حسين، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، ردا على احدهم: “أكثر انسانة تنزل يوميا على انستغرام وعلى تويتر وعلى سناب شات عن فلسطين مش ارضاءا لأي احد أيا كان”.

وتابعت “اخر همي اني ارضي الناس لأن ضميري وانسانيتي ووطنيتي لأن انا أمي فلسطينية وخالي شهيد تخليني اني انا احكي في هذه المواضيع وشعوري كأم لأن كل أم تتعذب الحين وميتين خوف على اطفالهم”.

واضافت “عيب ان تصلين رسائل مثل هذه واللي وده يتكلم بعد ما توصله رسائل بهذه الطريقة يصير يبطل يتكلم”.

يذكر ان روان بن حسين سبق وان تكلمت في مقابلة تلفزيونية مع الاعلامية الكويتية مي العيدان عن والدتها حيث قالت: “أمي اردنية فلسطينية وخالاتي وخوالي محامين في الاردن”.