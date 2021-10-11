أثارت الفاشينيستا والفنانة الكويتية ​روان بن حسين الجدل بعد ظهورها وهي تحضن الفنان المغربي سعد لمجرد بشدة، خلال حضورها احدث حفلاته، حيث ظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.

وكان ​سعد لمجرد​ قد أحيا حفلاً غنائياً في ​دبي ​حضره عدد كبير من محبيه قدم خلاله مجموعة من أشهر الأغاني في مسيرته الغنائية، كان من بينها أغنية :أنت باغية واحد: التي ردد كلماتها الجمهور، كما قام كذلك بغناء أغنية “معلم” و”إنساي”، وقدم سعد لمجرد العديد من الرقصات مع الأغاني التي قدمها على المسرح كما لوحظ حمله للعلم المغربي

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر.

ماتتعلم من تجاربها — ايليت (@Tuuuu77) October 10, 2021

ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضان سعد لمجرد على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً. حتى أن الفنانة المغربية ​مريم حسين​ قارنت بين ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها الذي اعتبر خادشاً للحياء منذ عامين في ​الإمارات​ وأدى إلى سجنها وبين ما حصل في الحفل بين روان ولمجرد وكتبت معلقة على الفيديو:” تقريباً مثل رقصي بـ عيد ميلادي.. بس الفرق إني انسجنت”.