خطفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، الأنظار بعد ظهورها في مطعم زجاجي تحت الماء في جزر المالديف، وصفها المتابعون بـ”حورية البحر”.

ونشرت روان عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجلس على كرسي وأمامها طاولة عليها مشروب وخلفها منظر طبيعي لمياه زرقاء ومن حولها الأسماك الملونة.

وعلقت روان على الفيديو بقولها: “تدرون أنه هذا أكبر مطعم زجاجي في العالم بعمق 5.8 متر تحت سطح البحر، كل ما يمر قرش صغير أتذكر أغنية لونا المفضلة بيبي شاركدود وحشتني بنتي القمر”. وما إن نشرت روان الفيديو حتى انهالت عليها التعليقات التي تتغزل بجمالها والمنظر المدهش الذي ظهرت فيه. وعبر متابع عن انبهاره بجمالها بقوله “ما شاء الله تبارك الله يا روان دائم متألقة”، فيما وصفها متابع آخر “حورية البحر رونا الجميلة”.

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في سياق منفصل قالت وسائل إعلام بريطانية، مؤخرًا إن هناك مشاكل بانتظار روان بن حسين؛ وذلك بسبب تجاهُلها المثول أمام المحكمة لاتهامها بالاعتداء على زوجها السابق يوسف المقريف. واتهم المقريف، وهو رجل أعمال ليبي، طليقته بالاعتداء عليه في حديقة (هايد بارك) بلندن في يونيو الماضي، كما وجّه لها تهما أخرى وهي إتلاف قميص لطليقها يبلغ ثمنه 260 دولارا. وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أنه من المقرر أن تمثل النجمة، وهي أم لطفل واحد فقط، وحاصلة على شهادة القانون من جامعة كينجز كوليدجفي بريطانيا، أمام محكمة وستمنستر الجزائية وذلك بتهمة اعتدائها على زوجها السابق بالضرب والإضرار الجنائي بالممتلكات.

وأُبلغ القضاة بأنها لم تستطع الحضور؛ لأنه في الوقت ذاته كانت تمثل أمام محكمة الأسرة بدبي، حيث أصدرت رئيسة الجلسة مذكرة توقيف من أجل اعتقالها. ومن جانبهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر باستغراب شديد، مدافعين عن الفاشينيستا الكويتية؛ إذ علق أحدهم بالقول: “والله انه يستاهل ويا ريت انها تطلع معنفته بعد ولد ما يستاهل ظفرها”، وأضافت أخرى: “له عين بعد يرفع قضايا صج الي استحوا ماتوا”، وتابع آخر: “ما يصير عليها شي هو من قهره قام يدور محاكم ما يكفيه انه خاين وقليل حيا مدري اصلا شلون تزوجته روان بن حسين”.