وجهت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين اعتذارا من الجمهور السعودي خلال لقاء لها مع الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزير على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت روان: “أنا آسفة لجمهوري في السعودية، اعتذر منكم إذا دخّلت نفسي في يوم من الأيام دخلت نفسي في مواضيع أكبر مني ومواضيع أنا لا أفهم فيها”

وتابعت “يمكن انا كنت حابة اعطي رأيي أو تصريح شفته بنظري انه محايد وما فيه غلط ولكن انا في المقابل جرحت ملايين الناس الذين هم اليوم سبب نجاحي شئت أم أبيت”.

واضافت “أنا اليوم فخورة بمحمد بن سلمان صاحب السمو الملكي ولي العهد وفخورة بإنجازاته للمرأة السعودية وانجازاته للشعب السعودي بهيئة الترفيه”.

ورغم اعتذارها غير ان بعض الناشطين السعوديين اعادوا التذكير بتغريدات روان بن حسين مؤكدين انهم يرفضون ان يكونوا مصدر رزق للفنانين.

واحنا سعوديين نرفض أن يستخدمونا الفنانين كمحتوى ورزق لهم ولما تنتهي الازمة مع من كان يمولها وينقطع مالها تجي ترضخ أن كنتي بلا كرامه لاتعتقدين اننا مثلك . — ِ (@SHAMA95_) April 30, 2021

فعلًا لن ننسى مهما تطلع وتتكلم — غلا (@ghalla_0h) April 30, 2021

انتظر استضافة لها عندنا وتجي ويطلبون منها تسوي إعلانات أيضاً — عماد جازي : (@Emalsulami) April 30, 2021