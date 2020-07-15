تحدثت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بصراحة لاول مرة عن علاقتها بزوجها رجل الاعمال الليبي يوسف المقريف كاشفة انها في طور الانفصال عنه.

وكتبت روان بن حسين في سلسلة قصص على حسابها انستغرام عن علاقتها بزوجها قائلة “بما ان الجميع صار ينشر قصص المتحرشين انا حبيت انشر قصتي متمنية ان يستطيع الناس في الشرق الاوسط الذي ما زالوا يتبعون اسوء العادات الاجتماعية ان يفهموني” .

وكشفت روان بن حسين عن معاناتها نفسيا مع زوجها وقالت انه كان يحلمها اخطاءه واتهمها بأنه مريضة نفسية وشخص غير متزن بعد ان ضبطته مع عاهرات.

واضافت انه بالرغم من كل هذا فقد حاولت ان تنقذ علاقتها قائلة انها كانت تعاني من متلازمة ستوكهولم وانها كانت تحبه رغم اساءته لها.

ثم لامت روان بن حسين المجتمع بسبب نظرته الى الامرأة المطلقة والذي يجعل الأمر اكثر صعوبة ويجعلها تخاف من الاقدام على خطوة الانفصال.

وأكدت روان انها تعلن بفخر انفصالها عن زوجها قائلة “متحمسة لكي ابدأ فصل جديد من حياتي ولا استطيع الانتظار”.

يذكر ان روان بن حسين قد نفت منذ فترة قصيرة خبر انفصالها عن زوجها حيث خرجت في مقطع فيديو قائلة : ” أنا إنسانة معروف عني أخد كل شخص على أد عقله ومتل ما غيري يحب يطقطق أنا أحب أطقطق وأرد بالأسلوب اللي اشوفه مناسب ” وتابعت : ” أنا اعرف إنه ملل وكورونا وقاعدين في البيت بس هذا لا يعني إنه تطلعو إشاعات عني إنه انفصلنا فال الله ولا فالكم .. الله يحفظه لنا هو عالق برة الإمارات علشان كورونا والحدود متسكرة ” وأضافت : ” يارب يرجعلنا سالم وغانم والله يبعدنا عن الفتن والمشاكل وعن الحقد والحسد والله يعزه مثل ما عزني وعز بنتي ” .