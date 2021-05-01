علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على ظهورها مع رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس في صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استغرابها من الجدل الواسع، الذي أثير حولها.

وقالت روان بن حسين، في بث مشترك مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز على “إنستغرام”، إنها لا تعلم سبب هذا الجدل على الرغم من أنه رجل في سن والدها وقد يكون أكبر، موضحة أنها تعرفت عليه منذ حوالي 3 سنوات في حفل توزيع جوائز في لندن وأصبح صديقا لها، لأن بينهما الكثير من الأصدقاء المشتركين”.

وأشارت روان بن حسين إلى أنها تتعلم الكثير من نجيب ساويرس ليس فقط في مجال المال، ولكن أيضا على مستوى الحياة، لأنه يمتلك خبرات واسعة.

وكشفت روان بن حسين أن الغناء هو حلمها منذ الطفولة، لكن والدها كان يرفض تماما دخولها المجال الفني، لافتة إلى أنها قامت بالغناء بتشجيع من طليقها ووالد ابنتها الوحيدة لونا.

وتابعت أنها تتمنى العمل في ديو غنائي مع الفنان ماجد المهندس، لأنها تعتبره “برنس” الغناء الخليجي، ومن مصر مع الفنان محمد رمضان، ومن لبنان مع المطرب آدم.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية أنها تستعد لإصدار أغنية جديدة باللهجة الخليجية البيضاء بعدما وجدت أن 55% من مشاهدي أغنيتها “كان يا مكان” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ليس لديها أي مانع للغناء بكل اللهجات العربية.