روان بن حسين تنشر صورة لزوجها للمرة الأولى

نشرت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لزوجها، والتي هي الصورة الاولى له منذ زواجهما، مع إصرارها على إخفاء وجهه، إذ ظهر في الصورة من الخلف، ولم يتمّ الكشف عن وجه زوجها وذلك خلال إجازتهما في تركيا.

وكانت أعلنت بن حسين عن حملها بطريقة مفاجئة عبر فيديو نشرته عبر صفحتها.

وظهرت روان في الفيديو في لقطات من المستشفى اثناء خضوعها لعدد من الفحوصات والتحاليل، واعدة بالكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وبدت السعادة واضحة على وجهها، وانها تستعد لتصبح أماً بعد بضعة أشهر.