تبرأت الفنانة المصرية روجينا من إعادة استخدام بعض مشاهد شخصية “فدوى” التي قدمتها في مسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان ‏الماضي، في الإساءة إلى شعب الكويت.‏

ونشرت روجينا رسالة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “أنا لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي، ضد ‏شعب الكويت، أنا أحترم الكويت شعبًا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت”.‏

وكان قد تم تداول صورة لـ “فدوى” وهى الشخصية التى قدمتها روجينا فى أحداث مسلسل “البرنس”، حيث تضمنت حديثا على لسان روجينا ضد الشعب الكويتى وذلك على خلفية الجدل الدائر بعد ظهور الناشظة الكويتية ريم الشمري في مقطع فيديو وصفت فيه المصريين بـ “الخدم”.

ورغم نفي روجينا فإن ذلك لم يقنع بعض الناشطين الذين اتهموها بأنها هي من قامت بنشر الصورة على ستوري حسابها على انستغرام فقد كتب احدهم: “كنت لسه كاتبه تغريده بشكرك لان أنكرتي وصدقت ان ماكتبتي بس شفت ان حاطتهابستوري انستجرامك عرفت كنتي حاطتهاوبعد كده انكرتي للاسف لشعب لكويتي كان بيحبك بس بكلامك خسرتي حبهم ياما تعرضنالهجوم من مصرين بس ماعممناعلى كل لمصريين لان ده تصرف فردي وانتي عممتي شعب كامل علشان تصرف فرد غلط”.