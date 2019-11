روجينا تشيد بمواقف وشهامة زوجها أشرف زكي.. ماذا قالت!

View this post on Instagram

ماانا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة وانانية وعايزاة جنبى باستمرار وكانت كل مشكلنا اول الجواز انت بتفضل النقابة عليايعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى او بيحل مشكلة فى تصويراو فية واجب عزا لغاية ماربنا حب يعلمنى او يادبنى اويربينى ماهو تربيتة اعظم تربيةفيحصلى حادثة موت واقعدفى المستشفى اربعين يوم ماهونش عليا غير اهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى مكنش فية حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودةواللة على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وانت فى اشد الاحتياج لداالناس دى ماكنش بتجيلى انا كانت بتيجى لاشرف لانها كانت بترد اللى بيعملة معاهم لان هو كل سعادتة فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمرة مافرق بين كبير وصغيرمن ساعة الدرس دا اتعلمت انوا فية حد فى الدنيا يبقى هوالامان السندهو دا اللى هكلمة اول مايحصلى حاجة دا نقيبى اشرف ذكى واتعلمت كمان ان بيعملوا اشرف جوزى هيترد ليا انا وبناتةوهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش انا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر 🙏 @ashrafzakyoffical