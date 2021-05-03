نشرت الفنانة ” روجينا ” صورا عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من الإفطار الجماعي الذي أقيم لفريق عمل مسلسل ” بنت السلطان ” .

وظهر في الصور تكدس صناع العمل وجلوسهم بجانب بعضهم البعض على مائدة إفطار طويلة دون مراعاة للتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الأمر الذي عرضها إلى الانتقادات من جانب المتابعين خاصة مع مشاركة زوجها نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” في حضور هذا الإفطار على الرغم من قرار الحكومة بمنع الموائد والتجمعات بشكل نهائي .

فجاءت بعض التعليقات : ” هي كورونا موصلتش عندكم ” و ” هو مش فيه وباء ولا إيه ” و ” موائد إفطار الغلابة بتجيب كورونا وموائد إفطار الفنانين لأ .. لازم تكونوا قدوة بقيادة المحترم نقيب الفنانين ” .