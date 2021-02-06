نعت الفنانة ” روجينا ” وفاة زميلها الفنان الراحل ” أشرف صالح ” الذي رحل عن عالمنا في 29 يناير الماضي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل وكتبت روجينا في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة قائلة : ” البقاء لله في أخويا وزميل أيام الدراسة ودفعتي في دخول المعهد واتخرجنا مع بعض وقضيت معاه سنين في المعهد وذكرياتنا فيها كتير وأحلامنا كانت أكبر ” .

وتابعت : ” ولما ربنا أكرمني بمسلسل بنت السلطان وعشان إحنا الثلاثة أيمن سلامة وأحمد شفيق وأنا أولاد المعهد قررنا تبقى الأولوية في الكاست للمعهد العالي للفنون المسرحية .. أشرف صالح كان معانا في مسلسل بنت السلطان ومين هيفرح لي ويقف في ضهري غير اللي مني ” .

وأضافت : ” أيمن وأحمد اختاروا أشرف في دور كبير يليق بيه وبموهبته بس قضاء الله نفذ ولا راد لقضائه .. حزينة كان نفسي تكون جنبي وأقول لك زي ما حلمنا يا أشرف ربنا حقق حلمنا .. قدر الله وما شاء فعل .. لك يا أشرف دين في رقبتي هفضل أسدده ليوم الدين .. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ” .