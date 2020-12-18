خضعت ​رولا يموت​ لجلسة تصوير ارتدت فيها لانجري باللون الأحمر، اذ نشرت صورة لها استعرضت فيها مؤخرتها، فأرادت ان تثير الجدل بين المتابعين، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واشار المتابعون الى إطلالتها المثيرة، وتلقّت صورتها عددا كبيرا من التعليقات.

وكانت نشرت رولا يموت صورة لها مؤخرا لم تطل عارية فيها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اذ ارتدت بنطال جينز وتيشرت باللون الأسود، ونالت اطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين، فمنهم من اعتبر ان إطلالتها بدون تعري أجمل.





