رولا يموت تتوقع ان تصل “جاذبيتها” للعالمية.. ومتابعوها يشبهوها بـ “ميا خليفة”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

جاذبيتي ستصل إلى الإعلام العالمي 🌏🌍🌎 خليكون ناطرين عإجر ونص 😘🔥🔥🔥🔥🔥 Makeup 💄 @makeupbybibo Photographer 📷📸 studio @gabynakhle Face accessories @adelayla_nail_product Body accessories @asparonlineshop ##mydubai #france #china #america #lattakia #turkey #Germany #italy #mexico #africa #europe #japan #korea #عإجر_ونص