لا زالت ​رولا يموت​ تثير الجدل بين الحين والآخر بجرأة منشوراتها فتارةً تظهر بالمايوه وتارة تقوم بحركات يعتبرها المتابعين ايحائية الا انها هذه المرة أثارت الجدل بنشرها صورة وهي تغسل رجليها بالمشروبات الكحولية وتحديداً “الشامبانيا” وعلقت : تاج رأسكم!

وعلى عكس النجمات صدمت متابعيها بصورة قد تبدو عادية للبعض اذ ظهرت وهذي ترتدي بنطلون وتيشيرت أسود أما متابعيها فصدموا وجاءت أبرز التعليقات على فكرة انها ترتدي ملابس عكس معظم صورها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت :احبك يا اختي مشيرة الى انها تقصد ​هيفا وهبي​.





