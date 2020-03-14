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رولا يموت تعلن وفاة والدها

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رولا يموت الاخت غير الشقيقة لـ هيفاء وهبي

رولا يموت

أعلنت الفنانة اللبنانية ​رولا يموت، الاخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي،​ عن وفاة والدها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رولا يموت صورة لها مع والدها وعلقت كاتبة:”إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا”.

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إنا لله وإنا اليه راجعون 🙏🏻 الله يرحمك يا بابا 💔

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وكانت نشرت رولا يموت صورة لها برفقة أبيها من المستشفى حيث كان يرقد بعد تعرضه لأزمة صحية.

الجدير بالذكر أن رولا يموت هي أخت الفنانة هيفاء وهبي غير الشقيقة و لمع اسمها في عام 2016 بعد اطلاقها كليب انا رولا

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