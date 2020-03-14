رولا يموت تعلن وفاة والدها

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا يموت، الاخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي، عن وفاة والدها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت رولا يموت صورة لها مع والدها وعلقت كاتبة:”إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا”.
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وكانت نشرت رولا يموت صورة لها برفقة أبيها من المستشفى حيث كان يرقد بعد تعرضه لأزمة صحية.
الجدير بالذكر أن رولا يموت هي أخت الفنانة هيفاء وهبي غير الشقيقة و لمع اسمها في عام 2016 بعد اطلاقها كليب انا رولا