رولا يموت لـ هيفا : إجري اللي خلتك تتحول وتنهار

شن المتحوّل الجنسي هيفا صبحي حرباً على عارضة الأزياء والمغنية رولا يموت، ووصفها بالمريضة عقلياً.

رولا يموت ردّت على هيفا المتحوّل وقال: إجري اللي خلتك تتحول وتنهار.. وصلتني خبرية موثوقة منها إنك يا صبحي (هيفا ماجيك) طلعت موظف عادي متلك متل كل الموظفين بالمحل حتى 20% بطاطا وعم تشتغل مع ناس من ورا ضهر صاحب المحل وكمان المشاكل بين وكيل القدس ووكيل الضفة ومشاكل جمارك عمان.. شو بدك المخابرات السورية أقوى عالم.

وقالت رولا موجهة كلامها إلى صبحي: يا نوسو يا حنون صبحية عم تعمل ريبورتات كرمال حسابي الموثق اللي بس عطوني ياه صار عندك هيستيريا.. نسيت لما هجمت عليي قدام كريم ونتالي مشان المليون مشاهدة شو؟ كيف؟ شتريتيون ما هيك!

إذاً متى ستنتهي وصلة الردح بين رولا يموت وهيفا ماجيك أو صبحي الفلسطيني؟