“رولا Hot”.. رولا يموت تعلّق على صورة عارية لها بمقطع من أغنيتها الجديدة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

قُنبلة نووية فْبَيروت بُركاني يْوَلَع فْسْكوت كُل طَلة ليها جَبَروت عادي مانا رولا يموت 💥💥💥💣💣💣💣💣 كلمات من مقطع أغنيتي الجديدة *آه منك يا رولا* ماشالله ماشالله ماشالله 🧿🧿🧿🧿🧿 #رولايموت #ملكة_الإغراء #الاولى #الاردن #سلطنة_عمان #ايران #ليبيا #لبنان #سوريا #فلسطين #العراق #اليمن #السعودية #الامارات #دبي #تركيا #مصر #تونس #الجزائر #المغرب #كردستان #البحرين #الكويت #قطر