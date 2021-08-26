هو فنان كبير بدأ خطواته بالتدريج، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج عام 1976م ، وكان ضمن نخبة من الممثلين الشباب التي تم تخرجها هذا العام، بعدها شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، والأفلام الشهيرة والمسرحيات،

كما شارك في العديد من الأعمال الفنّية التي اشتهرت بشدة في مصر والوطن العربي بسبب الأدوار المفضلة التي كان يقدمها، وكان حريص على تقديم الأدوار الصعيدية لأنه أتقن هذه اللهجة، وملامحه التي ساعدته على تقديم هذا اللون من الفن، وحازت الأعمال الصعيدية التي قدمها على إعجاب الكثير من الفنانين والجمهور.

نشأته ودراسته

الفنان رياض الخولي ولد عام 1953 بشهر يناير في محافظه المنوفية التابعة لمصر، نشأ وترعرع فيها ثم انتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، فكان منذ الصغر يحب الفن والفنانين كثيرًا، وكان يتمنى أن يصبح فنان شهير بعد أن يكمل دراسته، وهذا ما حدث عن طريق أعماله الفنّية التي قدمها إلى التلفزيون المصري.

زوجة الفنان رياض الخولي

الفنان رياض الخولي متزوج من الفنانة راوية سعيد، التى شاركت بـ “مسرحية المتزوجون” مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة المصرية شيرين، والكوميديان الراحل جورج سيدهم، حيث جسدت دور «نفيسة» وكان لها مشهدًا شهيرًا مع الأخير وهي تطعمه البيض بطريقة كوميدية، هذا ما كشفه الفنان رياض الخولي في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها 5 أبناء.

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة “راوية سعيد” مع زوجها الفنان رياض الخولي

الفنانة المعتزلة “راوية سعيد” ومشهدها الشهير بمسرحية المتزوجون

مهاجمته لـ “الضوء الشارد”

وخلال لقاء سابق في برنامج “ساعة صفا” تقديم الإعلامية “صفاء أبو السعود” أدلي الفنان رياض الخولي بالعديد من الاعترافات والأسرار من حياته، فضلاً عن كواليس أعماله الفنية التي تُذاع للمرة الأولى على الشاشات العربية.

وكان أهمها مهاجمته صُناع “مسلسل الضوء الشارد” الذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتأكيده أنه ما هو إلاّ محاولة لاستثمار نجاح مسلسله “الفرار من الحب” الذي قام ببطولته مع الفنانة آثار الحكيم، حيث قال: إن مسلسل “الضوء الشارد” يتمسّح في مسلسل “الفرار من الحب”.

ومن بين الإنفرادات التي حصل عليها البرنامج، اعتراف الفنان القدير رياض الخولي بأنه كان بارعًا في “رياضة الملاكمة”، ولو كان قد استمر بها لنال بطولة العالم.

آخر أعمال رياض الخولي

وكان آخر أعمال رياض الخولي في دراما رمضان 2021 بعدما قدم “مسلسل موسى” وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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