نشرت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد صورة جديدة لها مع اللاعب الجزائري رياض محرز بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما ظهرا فيها بروب الحمام.

وظهرت تايلور في الصورة وهي تحتضن خطيبتها وعلقت عليها كاتبة: “للابد”.

وكانت تايلور وارد قد أعلنت، في وقت سابق عبر حسابها الخاص في أنستغرام، خبر خطوبتها من “محارب الصحراء”، بشكل رسمي، عندما نشرت صورة برفقة خطيبها محرز، في جزيرة مايكونوس اليونانية، أين قضى الثنائي عطلتهما منتصف شهر حزيران الجاري.

وأرفقت وارد الصور بعبارة: “ليس هناك من أريد العيش معه غيرك، أتمنى عمرا مديدا لنا”، قبل أن تضيف: “لا أطيق الانتظار لنكبر سويًّا، بالمناسبة قلت نعم”.

وأثار الخاتم الذي أهداه رياض محرز لخطيبته تايلور، ضجة على مواقع التواصل، بسبب تسريبات من قبل الصحافة الإنجليزية بخصوص ثمنه الحقيقي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن سعر الخاتم الذي أهداه محرز لتايلور، بمناسبة ارتباطهما الرسمي، يبلغ أكثر من نصف مليون دولار أميركي.

طليقة رياض محرز تهاجمه

ويبدو ان خبر ارتباط رياض محرز قد استفز طليقته عارضة الأزياء البريطانية من أصول هندية ريتا جوهال والتي كتبت: “عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين وليس لفخركم العربي الذي لا يسأل حتى عن أبنائه”.

وفي الوقت ذاته نشرت ريتا جوهال مقاطع فيديو على حسابها الخاص في انستغرام، كشفت من خلالها دخولها في علاقة عاطفية جديدة مع أحد منتجي الموسيقى.

وتضمن مقطع الفيديو الأول، هوية صديقها الجديد، فوميز ذو إنارجي أحد مغنيي ومنتجي أغنية “الراب” في بريطانيا، وهو ينزل من أعلى الدرج، عبارة: “فوميز ذو إنارجي أجنحتي”.

وظهرت جوهال تتمشى رفقة الموسيقي المعروف باسم فوميز ذو إنارجي، في أحد شوارع إنجلترا، كما رافقته إلى الأستوديو الذي ينتج فيه الموسيقى.