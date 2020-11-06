أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، الجدل بعد تعليقه على وفاة بدر الماص، طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي الذي وافته المنية مساء الخميس في حادث مروري في امريكا.

وكتب جيلر عبر خاصية الستوري في حسابه بموقع إنستغرام؛ “بدر الماص في ذمة الله اتهمني بشرفي وقال عني ولد حرام”.

وكان قد توفي طليق الفنانة شوق الهادي بوفاة طليقها، بدر الماص، في حادث مروري في امريكا، ونعته الفنانة الشابة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي معبره حزنها بكلمات مبكية. وذلك على الرغم من الخلاف الحاد الذي كان بينهما بعد الانفصال والذي وصل حد تبادل الاتهامات والتشهير من الطرفين.

وتصدر بدر الماص الترند في تويتر، حيث دشن مستخدمون هاشتاج باسمه دونوا عليها كلمات نعي للراحل، فيما كتبت شوق الهادي مجموعة من التغريدات المبكية التي عبرت فيها عن حزنها، فكتبت الهادي في حسابها عل موقع التغريدات: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني . رحل و لم يعرف موعد رحيله الا الله و لكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟! لماذا رحلت عني”.