أشعل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، الجدل بمقطع فيديو يستعرض فيه عدد كبير من البودي جاردات.

وظهر جيلر في مقطع فيديو وحوله مجموعة جاردات على أنغام شعبية للنجم المصري محمد رمضان توحي بالاستعراض والتعالي.

وما أغضب المتابعون هو تعليقه الذي قال فيه: “لا يصل الناس إلى حديقة النجاح، دون أن يمروا بمحطات التعب، والفشل، واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يُطيل الوقوف في هذه المحطات، الجوكر ريان جيلر”.

وحظي منشور جيلر على تفاعل واسع بين المتابعين الذين هاجموه بعد كلمة نجاح وسألوه عن دوره وما قدمه للجمهور غير إثارة الجدل.



فقال متابع إنه: “مأجرهم عشان يتصور بيهم”، وسأله آخر: “أي نجاح هذا الذي تتحدث عنه شو موهبتك وما تقدمه للبشرية”، ووصفه ثالث بـ” عايش الدور”، ومضى رابع يقول: “أنت غير مشهور كفى استعراض”.

وقبل أيام أحرج جيلر أحد معجبيه كان يريد التصوير معه، وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بسناب شات إنه كان يجلس داخل أحد الكافيهات مع أصدقائه يجلسون وخلفه كان مجموعة شباب يجلسون على طاولة وكانوا يطقطقون عليه ويقولون إن هذا الشخص يرفع قضايا وخلافه، وأشار إلى أنه قرر ألا يرد عليهم.

وأكمل جيلر روايته بأنه بعد ربع ساعة جاء أحدهم له يطلب التصوير معه وقبل أن ينطق بكلمة رفض طلبه وصدمه بقول لأ بشكل محرج وظل يضحك أثناء كلامه.

وقبل أيام فاجأ جيلر، متابعيه بمنشور وفيديو صادم عن معاناته التي يمر بها حاليا وذلك بعد أيام من الضجة التي أحدثها عقب وفاة بدر الماس طليق شوق الهادي. ونشر ريان بعدها مقطع فيديو عبر حسابه بسناب وهو منهار بالبكاء دون أن ينطق بكلمة، ولم يكشف ما حدث له.

وكتب يقول: “اللهم من عبدك الزليل إلى مولاه وسيده إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أكشف ضري وهمي وفرج عني يا فارج الكروب وساتر العيوب العافي عن كثرة الذنوب وهو علام الغيوب، الذي كشف الضر عن أيوب وجميع بين يوسف وأهله ورفع شأنه عليه”.

وتوجه جيلر برسالة إلى متابعيه بقوله: “أحبكم متابعيني أحبكم كلكم ادعولي لا تنسوني، لا تتركوني أرجوكم”.