فاجىء المشهور السعودي ريان جيلر مواطنته هند القحطاني برد غير متوقع على الهجوم الذي شنته عليه اثر الشائعات التي اثيرت حول القبض عليها بسبب استغلال أطفالها في السوشال ميديا .

وظهر ريان جيلر في مقطع فيديو قال فيه: “انتي دعيتي علي انه ربي يبليني بإعاقة جسدية شكرا لكن عفى الله عما سلف وانا مسامحك الصراحة” .

ثم قام ريان بتصوير ورقة وقال “ما تحتاجين تدعين دعوتك مجابة انا عندي إعاقة جسدية ولكن غير مسموح انه احد يدخل في نيتي وخيرا تعمل شرا تلقى وبالنهاية هند القحطاني هي بنت بلدي وانا ما ارضى عليها ورغم الكلام الذي قالته كله عني انا ا ارضى عليها”.

#ريان_جيلر

هاشتاق تم تداوله بعد رد ريان جيلر على هند القحطاني بعد نشره خبر القبض عليها ودعائها عليه "الله يبلاك بإعاقة فكرية وجسدية" ويرد ( دعيتي علي وانا فعلاً عندي إعاقة جسدية )pic.twitter.com/229J1OKp5w — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) May 28, 2021

وكانت هند القحطاني قد هاجمت هند ريان جيلر بوصفه بالخبيث والمريض، وأكدت في مقطع فيديو أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبليه بإعاقة فكرية وجسدية، وأوضحت أنه يثير الجمهور من خلال إدعاءاته أنه متعاطف معها وهو على العكس تماما.

وكان قد نشر جيلر، في وقت سابق، صورة تُظهر بحثاً عن اسم مدوّنة الموضة هند القحطاني، قائلاً في تعليقه عليها: “هند القحطاني على ذمة التحقيق فيسان دييغو بتهمة استغلال أطفالها… دعواتكم الله يفك عوقها… ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا”.