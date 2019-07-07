الصفحة الرئيسية فن ريما فقيه تستعرض بطنها بمايوه العلم الامريكي!

ريما فقيه تستعرض بطنها بمايوه العلم الامريكي!

بواسطة -
0 71
ريما فقيه

ريما فقيه

استعرضت ريما فقيه، ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، بطنها المنتفخ مع دخولها شهور حملها الأخيرة بطفلها الثالث من زوجها الموزع العالمي وسيم صليبي.

وظهرت ريما فقيه، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مرتديه مايوه العلم الامريكي بينما كانت تضع يديها على بطنها.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

🇺🇸

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih) on

يذكر أن ريما فقيه، كانت قد استقبلت مولودها الثاني في شهر مارس/ آذار من العام الماضي وأطلقت عليه اسم جوزيف، لينضم إلى ابنتها الأولى والتي تحمل اسم ريما أيضًا.

وكانت ريما فقيه قد احتفلت بزفافها على وسيم صليبي، في حفل أسطوري، حضره نجوم العالم بلبنان في عام 2006، وأقاما العروسان حفل أخر بأمريكا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.