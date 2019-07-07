ريما فقيه تستعرض بطنها بمايوه العلم الامريكي!

استعرضت ريما فقيه، ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، بطنها المنتفخ مع دخولها شهور حملها الأخيرة بطفلها الثالث من زوجها الموزع العالمي وسيم صليبي.

وظهرت ريما فقيه، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مرتديه مايوه العلم الامريكي بينما كانت تضع يديها على بطنها.

يذكر أن ريما فقيه، كانت قد استقبلت مولودها الثاني في شهر مارس/ آذار من العام الماضي وأطلقت عليه اسم جوزيف، لينضم إلى ابنتها الأولى والتي تحمل اسم ريما أيضًا.

وكانت ريما فقيه قد احتفلت بزفافها على وسيم صليبي، في حفل أسطوري، حضره نجوم العالم بلبنان في عام 2006، وأقاما العروسان حفل أخر بأمريكا.