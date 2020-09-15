أثارت الفنانة المصرية ريم البارودى موجة من الجدل والغضب بعد تعليقها بطريقة عنصرية على خبر خضوع زوجها السابق الفنان أحمد سعد لجراحة تجميل.

ووضعت ريم البارودي تعليقا مسيئا وعنصريا على الصورة المتداولة لسعد قبل وبعد جراحة التجميل، ولكنها سارعت بحذف المنشور بعدما واجهت انتقادات من متابعيها.

ريم البارودي وضعت التعليق المسيء على صورة لأحمد سعد قبل وبعد جراحة التجميل في الفك والذقن، نشرها حساب برنامج “عرب وود” على إنستقرام، وقالت فيه: الخلقة **** مهما عمل”.

وأثار تعليق ريم البارودي غضبا واسعا من المتابعين، خاصة وأن التعليق عنصري، كما أن سعد كان زوجها وأقرب الناس إليها لسنوات طويلة.

يذكر أن طبيب التجميل شادي اسماعيل، كشف عن خضوع أحمد سعد لأحد لعمليات تجميل بالفك، من أجل إبراز ملامح الذكورة، في خط الفك والذقن، وأشار الطبيب إلى استخدامه لحشوات تجميلية من أجل إعادة نحت النصف السفلي من وجهه.

ونشر شادي مجموعة صور لوجه أحمد سعد قبل وبعد العملية، عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك لتوضيح الفارق، وعلق قائلا: رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن، 6 مل، تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن).

تابع قائلا: معرفة عالية بالنسبة للذكور والتشريح أمر ضروري لتحقيق نتائج امنة وطبيعية متميزة شكرا لصديقي العزيز، أحمد سعد، لمشاركتنا تجربته.

وأعلن الفنان أحمد سعد مؤخرا خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستقرام.