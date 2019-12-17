ريم البارودي تثير ضجة بفيديو قصير.. شاهدوا كيف ترقص بدلع!

شاركت الفنانة ريم البارودى متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بفيديو جديد لها، ظهرت فيه واقفة أمام المرآة وهي ترقص على أغنية الفنانة أنغام: “وأنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك”.



وأشعلت البارودي السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر اللامع مع أكمام طويلة ومكشوف عند منطقة الصدر.

ولفتت النجمة المصرية الانظار بتمايلها ودلعها امام المرآة وبين اصدقائها الذين كانوا يلتقطون لها الصور .

