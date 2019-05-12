ريم البارودي ترد على احمد سعد: “عاملة حساب مرضك”

ردت الفنانة المصرية ريم البارودي عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»، على زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر برنامج «شيخ الحارة» والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، بأنه لم يتزوجها إلا 6 أيام فقط.

وعلقت «البارودي» قائلة: «سمعت إني اتجوزت 6 أيام.. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة.. مش مهم واللي مش هسمح بيه إني يا حرام أننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها».

وتابعت: “أقسم بالله وحياة الشهر الكريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس”.

وأضافت: “ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوما.. العمل عمل الله”.

وكان أحمد سعد أكد عبر البرنامج بأنه لم يتزوجها إلا 6 أيام فقط، معلقا على بكائها في البرامج التليفزيونية قائلا: “كنتِ بكيتي عند المأذون يمكن مكنتش طلقتك”.