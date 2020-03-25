ريم البارودي : ” كفانا كبرياء وغطرسة وحقد “

نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة علقت فيها على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وكيف أثر على الإنسانية كلها .
وظهر في الصورة الكرة الأرضية مرتدية كمامة وتتضمن تعليقا على الفيروس يقول : ” سقط جبروت الإنسان بجرثومة ” .
وتابع : ” كفانا كبرياء وغطرسة وحقد .. وعد محبة وأنانية وتسلط وكذب وغرور وجحود .. فلنعد حساباتنا ” .
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