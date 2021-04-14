أشادت المشهورة السعودية هند القحطاني بتقليد مواطنتها “ريم عبدالله” لها ووصفتها بأنها “أجمل وأظرف” من يقلدها وذلك في تعليق كتبته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها ردت ريم عبدالله على كلام هند القحطاني وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا .. شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي”.

وكانت ريم عبد الله قد قدمت حلقة جديدة من برنامج ستوديو 21، تناولت تقليد مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني.

وظهرت الفنانة في الحلقة تقول: “حبايب قلبي اليوم توني وصلت من السوبرماركت لبست وتأنقت واخذت شنطتي الشانيل اللي دافعة فيها دم قلبي وطلعت في سيارتي المرسيدس ورقصت شوية”.

وأضافت: “روحت للسوبر ماركت آخذ أغراض المعمول اللي يحبونه كتاكيتي نظر عيني أولادي، ليواجهني الوسيم الجميل ووقفني وقاللي انتي السعودية المشهورة على السوشيال ميديا، وكما تعرفون أنا أشهر سعودية على السوشيال ميديا ما في غيري ينافسني، المهم وصور معايا.. عن الأدب والذوق، وبعد ما خلص الخواجة تصوير معايا وعطاني كلمتين شكر، في جمالي وفي اناقتي، يا بنات يجنن”.

وتابعت:” وفي واحدة تنظر لي من بعيد.. واحدة حاقدة على حاسدة مريضة تقول عني وجهي صامولي، ما شوفتي وجهك اللي مثل البيتزا كله حفر.. الله ياخذك.. روحي اهتمي بنفسك اتعلمي مني ومن جمالي، وهذا الكلام لأهلها امسكوا مجنونتكم، والله العظيم لادعس عليكي يا مرضى يا حمقي”. أقرأ