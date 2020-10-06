أثارت الممثلة السعودية ​ريم عبدالله​ جدلاً واسعاً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه خلال زيارتها لأحد محلات بيع الذهب من أجل شراء ما يناسبها تحضيراً لمناسبة لم تكشف عنها.

وأظهر المقطع ارتداء ريم للذهب وهو يغطي كامل جسمها، وتأكد بالفعل انها قامت بشراء طقم ذهب مشهور عند السعوديين باسم “رعد الشمال” وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وظهرت ريم وهي ترتدي طقم “رعد الشمال”، وقالت:”شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”.

والله مدري وش وضع اللي يشترون مثل هذي الاحجام – سناب ريم العبدالله pic.twitter.com/XdTEmyweZL — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 5, 2020