عبرت الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ عن غضبها بسبب اتهامها بتقليد مواطنتها خبيرة التجميل ​بدور البراهيم​ في الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتمادها على الحركات والماكياج نفسهما.

ونشرت ريم مقطع فيديو، قالت فيه: “في شغلة بدي اتكلم عنها ريم عبد الله ما تقلد أحد انتبهوا حبايبي، انتبهي انتي وهي، ريم عبد الله طلعت في 2007 كانت الساحة فاضية تصفر ما فيها أحد”.

وأضافت: “ريم عبد الله بحمرتها وكحلتها وفرقتها استايل الكل يسويه حتى الآن بس بس العقول الصغيرة تضل عقول صغيرة، اليوم الحياة تغيرت واللي موجودين أكثر من شعر راسي وريم عبد الله خط أحمر”.

من ناحية أخرى تقدم مشهور سناب شات “رعش” لخطبة ريم عبدالله وذلك عبر فيديو قال فيه:”أبيكم تخطبون لي ريم عبد الله، الشيخة وسلمولي عليها سلاما كثيرا، وقولوا ليها رعش يسلم عليكي ويبيكي على سنة الله ورسوله”.

وأضاف:”شيخة وأنا رجال عندي نياق، وعندي أقل ناقة تساوي 700 ألف ريال، وعندي أبكار وقعيدان وجمل، لكن شوفوا لي مهرها هل هو قيمة قعود أو بكرة أو جمل أو ناقة!، لأن عندي نياق من سلالة جد جدي”.

ووجه “رعش” رسالة لمتابعيه بشأن المقابل الذي يحصلون عليه في حال إقناع ريم عبدالله بالزواج منه، قائلا:”لمتابعيني واللي يقوم بالخدمة هذي له عندي ناقتين قيمة 800 ألف، شوفوا لي مهرها فالقعود عندي 150 ألف، والبكرة من 200 إلى 300 ألف، والناقة بقيمة 400 ألف، والجمل من 600 : 700 ألف”.

واختتم كلامها، قائلا:” أتمنى أن تعطوني الجواب والمتابعين اللي يجيني واللي يسعى لي له ناقتين، وعندي نياق ببيع الأسبوع الجاي بطلع بمبلغ 60 مليون ريال”، لافتا:”هذي إعلامية وممثلة وشيخة أنا عارف أنا سلمت عليها بالسناب ولا ترد”.