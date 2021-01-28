أعلنت الفنانة السورية ” ريم نصري ” شقيقة الفنانة ” أصالة نصري ” عن زواجها للمرة الثانية وذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

وظهرت ريم نصري في الصورة الأولى بمفردها وهي مرتدية فستان الزفاف .. وفي صورة أخرى ظهرت برفقة زوجها وهو يقبلها على جبينها وكتبت في تعليقها عليها دون الكشف عن أية معلومات عنه : ” إنت وأنا شال صوف دافئ محاك بأنامل إلهية ” .

وعلقت أصالة على إحدى الصور مهنئة شقيقتها بزفافها قائلة : ” الله يسعدك ويعطيكي كلّ الخير ” .

يذكر أن ريم نصري كان قد سبق لها الزواج من السوري عبد السلام الكيالي ورزقت منه بطفلين هما جودي وعلي وانفصلا في عام 2005 .