كما كل عام، تحرص الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي على تمضية العطلة الصيفية مع طفليهما رمزي وليليا في أجواء عائلية مميّزة.

وبعد سنوات من إخفاء ملامح طفليها، تراجعت النجمة المصرية عن هذا القرار وباتت تشارك متابعيها على “إنستجرام” صور ابنيها، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بحب ويتغزلون دائماً بجمالهما.

الظهور الأول لأبناء ريهام أيمن وشريف رمزي

وظهرت |ريهام” أخيراً خلال رحلتها العائلية في أبو ظبي وهي تستمتع بوقتها مع طفليها وقد ارتدت ملابس كاجوال تناسب أجواء البحر والسباحة، ولفتت طفلتها الأنظار بأناقتها وترتيبها وملامحها التي تشبه إلى حد كبير ملامح والدتها، بينما لاحظ الجميع الشبه الكبير بين رمزي ووالده.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية وتمنوا لهم السعادة.

معلومات عن ريهام أيمن

يُذكر أن ريهام أيمن بدأ حياتها كطفلة في الإعلانات وبالرغم من ظهورها أول مره في عالم التمثيل بجانب محمود عبد العزيز وحققت شهرة كبيره بسبب مسلسل حكايات بنات إلا أنها ابتعدت عن الفن بشكل كبير، فآخر عمل شاركت فيه هو مسلسل العراف للفنان عادل إمام وكان يعرض رمضان 2013.

أعلنت الفنانة ريهام أيمن قد تمت خطبتها للفنان عمر حسن يوسف، ابن الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي عام 2010 ولم تكتمل خطبتهما حيث انفصلا عام 2012.

زواج ريهام أيمن وشريف رمزي

تزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي عام 2015 بعد قصة حب وأنجبت منه طفلين رمزي وليليا وحياتهم الان في حالة استقرار ومن بعد زواجها وتحديدا من بعد انجابها فضلت الابتعاد عن الساحة الفنية، فأصبحت تظهر في أدوار قليلة في بداية الأمر ظن الجمهور أنها اعتزالت ولكنها لم تلعن اعتزالها حتي الآن .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل العراف، وكان من بطولة عادل إمام، حسين فهمى، شيرين، محمد الشقنقيرى، شريف رمزى، رشا مهدى، أحمد فلوكس،ريهام أيمن وتأليف يوسف معاطى وإخراج رامى إمام.

آخر أعمال ريهام أيمن

تدور أحداث المسلسل حول لواء صارم في مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمال ثري من بورسعيد، إلى دكتور مشهور يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية، سلسلة من الشخصيات ينتحلها نصاب محترف استطاع الهروب من رجال الشرطة لأعوام طويلة، إلى أن يقع في النهاية في قبضة الضابط الذي كرس حياته في مطاردته.. لكن الكثير من الأمور الإنسانية تتدخل لتحدث فارقًا في حياة كلٍ من النصاب والضابط.

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