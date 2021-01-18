بإطلالة عفوية، ظهرت الممثلة المصرية ​ريهام أيمن​بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي برفقة ولديها، وإعتمدت في إطلالتها فستان كاجول باللون البيج وفوقه جاكيت جلد باللون الزهري. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها و لطفلتيها.







يذكر أن أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل “​العراف​” مع الممثل المصري ​عادل إمام​ وزوجها الممثل المصري ​شريف رمزي​ و​أحمد فلوكس​ كما وكان لها مشاركة في مسلسل “​حكايات بنات​” الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.