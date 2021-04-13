كشفت الفنانة ريهام حجاج عن قنوات ومواعيد عرض مسلسلها الجديد “وكل ما نفترق” الذي تنافس به في دراما رمضان عبر حسابها على “إنستغرام.

وأثارت ريهام الجدل في الإعلان بعد أن علقت على المنشور بالآية القرآنية التي تقول: “إن الله يرزق من يشاء بغير حساب،” مهنئة جمهورها بقدوم شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الشركة المنتجة كنت قد طرحت الإعلان الدعائي للمسلسل، وسيطر الغموض على الإعلان الأول الذي ظهر فيه كل أبطال العمل.

وكانت قد انتشرت أخبار حول وجود أزمات في المسلسل بين ريهام حجاج والمخرج كريم العدل، أدت إلى انسحاب الأخير من إخراج المسلسل، إلا أنه نفى كل تلك الأخبار.

ويشارك إلى جانب ريهام حجاج كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.

تدور الأحداث في إطار درامي ممزوج بالتشويق، حيث توجد شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماماً مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما.