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ريهام حجاج تصدم الجميع بلوك جديد.. شاهدوا كيف تغيّر شكلها؟

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Riham Hagag

ريهام حجاج

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج متابعي حسابها على “إنستغرام” بنشر صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة لفتت الكثير من الأنظار.

وبدت الممثلة في الصورة بلوك جديد تماماً حيث اعتمدت الشعر المجعد أو الكيرلي وهو ما أضفى تغييراً كبيراً على ملامحها.

وتعليقاً كتبت: “في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي. قمرات”، محققة أكثر من 70 ألف إعجاب في ساعات قليلة.Riham Hagag

ويشار إلى أن الممثلة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو مرتدية فستان الزفاف.

وتبين أنه تم تسجيل المقطع في إطار أحد مشاهد مسلسل “كارمن” التي لم تعرض. والعمل من بطولة ريهام حجاج ومحمد كيلاني وولاء الشريف وشيرين ونور محمود وعمر الشناوي وعبير منير وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

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