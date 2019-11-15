ريهام حجاج تصدم الجميع بلوك جديد.. شاهدوا كيف تغيّر شكلها؟

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج متابعي حسابها على “إنستغرام” بنشر صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة لفتت الكثير من الأنظار.

وبدت الممثلة في الصورة بلوك جديد تماماً حيث اعتمدت الشعر المجعد أو الكيرلي وهو ما أضفى تغييراً كبيراً على ملامحها.

وتعليقاً كتبت: “في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي. قمرات”، محققة أكثر من 70 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

ويشار إلى أن الممثلة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو مرتدية فستان الزفاف.

وتبين أنه تم تسجيل المقطع في إطار أحد مشاهد مسلسل “كارمن” التي لم تعرض. والعمل من بطولة ريهام حجاج ومحمد كيلاني وولاء الشريف وشيرين ونور محمود وعمر الشناوي وعبير منير وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.