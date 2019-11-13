ريهام حجاج تظهر بإطلالة جديدة تتحول بها لسوزان نجم الدين !!

نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها لأحدث نيولوك قامت بإجرائه مؤخرا .

حيث ظهرت ريهام حجاج في الصورة بشعر أصفر كيرلي وارتدت عدسات عيون باللون الأخضر .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي .. قمرات ” .

ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبي ومتابعي ريهام حجاج .. فيما علق البعض عن مفاجئتهم بالإطلالة الجديدة لها .

والتي ظهرت بها تشبه إلى حد كبير الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” وأن هناك تغيرا كبيرا في ملامح ريهام حجاج مشيرين إلى أنه من الواضح خضوعها لعمليات تجميل .